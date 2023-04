La mexicana Diana Flores anunciará selección del Draft 2023 de los Denver Broncos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 17 (EL UNIVERSAL).- Los Denver Broncos de la NFL anunciaron este lunes que la mexicana Diana Flores, medallista de oro con su selección en 'flag football' (futbol bandera) en los pasados World Games 2022, anunciará desde México una selección del Draft 2023 del equipo.

Flores, capitana de la selección mexicana y embajadora de la NFL, fue la protagonista de la campaña "Run With It" la cual destacó a varias figuras del deporte femenino, que fue emitida durante el Super Bowl LVII de febrero pasado y está nominada a los Sports Emmy Awards de este año.

En el anunció también se informaron las actividades que realizarán los Denver Broncos en su próxima visita a México que iniciará el 28 de abril y concluirá el 30 y tendrá como protagonistas a la leyenda Terrell Davis, campeón en los Super Bowls XXXII y XXXIII con el equipo, y al ex mariscal de campo Jake Plummer.

El 28 de abril, ejecutivos de los Broncos se reunirán con los medios de comunicación en Ciudad de México.

Un día después Davis, Plummer y la mascota del equipo llamada Miles participarán en una clínica de 'flag football' y un 'fan fest' que tendrá diversas actividades para aficionados.

Diana Flores anunciará la selección del Draft de los Denver Broncos junto a Terrell Davis y Jake Plummer.

El 30 de abril la comitiva estará en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, situada al norte de la capital mexicana, donde impartirá una clínica de fútbol americano en la que se enseñarán técnicas adecuadas de tackleo y se reforzarán habilidades del flag football.

La actividad concluirá con una convivencia con hinchas.

Estas activaciones forman parte del programa de la NFL llamado "The International Home Marketing Area", un esfuerzo estratégico para crecer la marca de la liga a nivel mundial e impulsar el crecimiento de aficionados, dicha iniciativa se lleva a cabo desde diciembre de 2021.

En México los nueve equipos que recibieron permisos para comercializar su marca son los Arizona Cardinals, Dallas Cowboys, Houston Texans, Kansas City Chiefs, Las Vegas Raiders, Los Angeles Rams, Pittsburgh Steelers, San Francisco 49ers y Denver Broncos.