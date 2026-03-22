El San Luis deja escapar puntos

El Atlético de San Luis volvió a tropezar en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, tras caer 1-2 frente al Club León en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, en un resultado que deja más dudas que certezas sobre el funcionamiento del equipo potosino y nulo profesionalismo de su estratega Guillermo Abascal.

Si bien el arranque del partido mostró a un San Luis con intención ofensiva, generando peligro con Sebastián Pérez Bouquet y la combinación entre Román Torres y Jesús Medina, la falta de contundencia volvió a ser un problema recurrente. Las aproximaciones no se tradujeron en goles, una constante que ha pesado a lo largo del torneo.

A pesar de algunos destellos ofensivos, el equipo evidenció nuevamente fragilidad defensiva. El gol de Fernando Beltrán al minuto 36, en un contragolpe, dejó en claro los problemas en la transición defensiva, donde la zaga potosina fue superada con relativa facilidad.

La reacción inmediata con el tanto de Sebastián Salles-Lamonge al 40´ parecía encaminar al equipo hacia un resultado positivo. Sin embargo, más allá del empate, el conjunto local no logró imponer condiciones en el complemento, mostrando un juego intermitente y sin claridad en los últimos metros.

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El segundo tiempo dejó ver a un San Luis que, aunque intentó, careció de ideas para romper el orden defensivo del rival. Dependiendo en gran medida de acciones individuales y sin un sistema ofensivo claro, el equipo no logró capitalizar sus oportunidades, mientras que el arquero Andrés Sánchez tuvo que intervenir en varias ocasiones para evitar un daño mayor.

El golpe definitivo llegó en tiempo agregado, cuando al minuto 94 Emilio Rodríguez marcó el gol del triunfo para León. Una anotación que no solo significó la derrota, sino que exhibió nuevamente la desconcentración del equipo en momentos clave, una situación que ha costado puntos importantes en el campeonato.

Más allá del resultado, el desempeño del Atlético de San Luis deja preocupaciones de cara al cierre del torneo. La falta de contundencia, los errores defensivos y la incapacidad para cerrar los partidos son aspectos que deberán corregirse si el equipo aspira a competir por un lugar en la liguilla.

Ahora, con la pausa por la fecha FIFA, el conjunto potosino tendrá tiempo para replantear su funcionamiento y la continuidad de su director técnico, antes de visitar a los Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA, en un compromiso que exigirá una versión mucho más sólida si pretende mantenerse con aspiraciones en el torneo.