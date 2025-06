El Thunder, a una victoria del título

INDIANÁPOLIS.- Por difícil que parezca, Shai Gilgeous-Alexander está tratando desesperadamente de no pensar en lo que podría alcanzar el Thunder de Oklahoma City.

El MVP, campeón de anotación y estrella del Thunder no quiere pensar en el final de las Finales de la NBA. Ni en cómo se sentirá tener en sus manos el Trofeo Larry O’Brien si finalmente lo levanta como campeón. Ni en cómo será la celebración.

El Thunder está a una victoria del título, y que podría llegar el jueves de visita ante unos mermados Pacers de Indiana en el juego 6 de las Finales. No es solo otro juego. Gilgeous-Alexander está tratando de que parezca así.

“El umbral de ganar no es ganar”, afirmó Gilgeous-Alexander. “Como lo veo, ganar el título es lo único que importa. No se ha cumplido. No hemos hecho nada”.

Técnicamente, eso es cierto.

Lideran las Finales de la NBA 3-2, han registrado 83 victorias hasta ahora esta temporada y le propinaron su primer par de derrotas consecutivas a Indiana en tres meses. El Thunder, al igual que lo hicieron contra Denver en la segunda ronda, ha remontado déficits de serie de 1-0 y 2-1, y es lo más cerca que jamás ha estado la franquicia del título —al menos desde que se mudó a Oklahoma City.

“Queremos ganar el juego mañana, pero lo más importante que necesitamos hacer para ganar el juego mañana es prepararnos hoy y prepararnos mañana y jugar la primera posesión realmente bien, luego la siguiente posesión, luego la siguiente posesión”, comentó el entrenador del Thunder, Mark Daigneault, el miércoles.

Los Pacers esperan un ambiente enloquecido para lo que será su último juego en casa de la temporada; aún si forzaran un juego 7, este se llevaría a cabo el domingo en Oklahoma City.

Lo que los Pacers no saben es si Tyrese Haliburton podrá jugar pues está lidiando con una distensión en la pantorrilla derecha y su estado se conocerá definitivamente hasta el jueves.

“Creo que eso es todo lo que podemos hacer, ¿verdad? Pensar en el próximo juego”, expresó el alero de los Pacers, Pascal Siakam. “Es una gran oportunidad frente a nuestros fanáticos. Estarán súper emocionados. Tenemos una oportunidad en casa, Finales de la NBA. Es una buena oportunidad. Eso es todo”.

El entrenador de los Pacers, Rick Carlisle, ha estado enfatizando dos puntos clave: menos pérdidas de balón (Indiana tuvo 23 que llevaron a 32 puntos de Oklahoma City en el juego 5) y limitar los rebotes ofensivos del Thunder. Esas áreas deben mejorarse, juegue Haliburton o no.