El triunfo en el Mundial del 2019, una victoria para todas las mujeres: Alex Morgan

Alex Morgan se ha convertido en todo un referente del futbol femenil. Y es que el bicampeonato mundial con su selección no es poca cosa.

De acuerdo con la delantera, el Campeonato Mundial del 2015 significó una victoria para la selección de las barras y las estrellas, mientras que el triunfo en el Mundial de Francia 2019 fue una victoria para todas las mujeres en general.

"El triunfo de 2019 fue una victoria mayor para las mujeres en general. Creo que representó algo mucho mayor. Fue maravilloso ver que arriesgamos y que apostamos por nosotras y valió la pena", comentó la delantera en entrevista para la FIFA.

Asimismo, Morgan reconoció su labor como cocapitana de la selección estadounidense, que terminó siendo fundamental para las aspiraciones de las americanas.

"Sin duda, tuve una mayor responsabilidad en esta ocasión al ser una de las capitanas. Creo que con Megan (Rapinoe) y Carli (Lloyd) trabajamos muy bien como equipo, capitaneando al grupo hacia el éxito. Estoy feliz de que todo saliera bien porque sentía que había crecido en mi papel en los últimos tres años y estaba lista para asumir la responsabilidad en esta Copa Mundial", agregó Morgan.

Alex Morgan fue reconocida en el primer 11 ideal femenino de la FIFA, durante los premios The Best, que entrega el organismo.