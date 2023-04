"El único objetivo es la reclasificación": Mohamed

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL).- Pumas se jugará ante Rayados su última oportunidad de clasificar al repechaje de la Liga MX este sábado, un duelo con un sabor muy especial para Antonio Mohamed, quien previo al duelo sentenció que su única misión es llevar al cuadro universitario a la siguiente ronda del Clausura 2023.

"Los objetivos en puntos son significativos. Llegamos en una posición muy incómoda, con muchos equipos por delante, hemos hechos buenos puntos y no serviría de nada si no calificamos. Nuestro máximo objetivo es terminar el juego y estar dentro de los doce".

El técnico universitario, agregó que de obtener un resultado positivo, avanzar y ser de los ocho finales, su equipo tiene toda la capacidad para ser uno de los favoritos y con ello, levantar el título.

"Los candidatos son los primeros cuatro lugares y nosotros no podemos pensar en otra cosa que no sea el sábado. Después de entrar entre los ocho, allí sí podemos ser candidatos por el momento psicológico".

Por último, Mohamed recordó lo ocurrido el pasado sábado en la cancha del Estadio Azteca, inmueble que lo vio salir expulsado tras una discusión con el cuarto árbitro, Eduardo Galván Basulto.

"Le pedí que el régimen de tarjetas fuera el mismo, él me pidió que no hiciera ademanes y me dijo 'si quieres grítame en la cara'. Le grité y me expulsó, así fue", finalizó.