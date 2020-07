El VAR es más justo con todos: Simeone

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, consideró correcto el accionar del videoarbitraje en la Liga de España y justificó la tendencia de que al Real Madrid -acérrimo de los colchoneros- le cobren más penaltis.

"No tengo ninguna duda de que el VAR es más justo con todos, con los que ganan, porque si te cobran un montón de penales es porque estás mucho más tiempo en el área rival. Últimamente hablan del Madrid, está claro que le cobran más penales, porque ataca más. Creo que el VAR sigue siendo una situación de ajustar, pero que expone absolutamente todo", analizó Simeone, luego de la polémica que revivió Gerard Piqué, del Barcelona, en la reanudación de LaLiga.

El estratega reiteró sobre la perspectiva que tienen los árbitros y la velocidad en que se desarrolla el partido.

"Después son árbitros y son personas las que actúan... Se pueden equivocar. El VAR expone claramente algo que podemos ver todos. El árbitro está en la velocidad del juego, es difícil a veces leer bien lo que puede pasar, pero tener la posibilidad del VAR y que otro árbitro con la tranquilidad de verlo en televisión, la gente en su casa lo ve también, nosotros cuando acaba el partido lo revisamos", mencionó previo al duelo de mañana contra el Celta de Vigo. "Así, más claro imposible".

Incluso, el uso del videoarbitraje puede servir para la retroalimentación.

"Ahora nos queda claro cuando es offside, cuando la jugada sigue y todos creíamos por la velocidad de la pelota que podía ser penal y no lo es, o cuando vemos una jugada que creíamos que no era penal y lo es, y lo vemos, pero quedamos más expuestos todos", concluyó sobre el arbitraje.

El Atleti, con el mexicano Héctor Herrera en sus filas, marcha tercero de LaLiga tras 34 fechas disputadas, con 62 puntos (16 victorias, 14 empates y cuatro derrotas); Real Madrid (77 unidades) y Barcelona (73) comandan la clasificación.