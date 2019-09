El VAR y los árbitros, no se llevan: Codesal

Los árbitros y el VAR simplemente no se llevan, simplemente se casaron peleados y vivirán así, porque divorcio no hay. ¿Por qué pasa esto? ¿Quién se niega a utilizarlo bien? O simplemente, ¿no lo saben utilizar?

Para Edgardo Codesal, expresidente de la Comisión de Arbitraje, no hay un sólo culpable, sino muchos, demasiados, comenzado por el mismo Video Arbitraje Asistente, "porque ha sido un problema en todas las Ligas del mundo".

Para el uruguayo naturalizado mexicano, la situación se puede señalar, de entrada, de la siguiente manera: "Han querido que haga demasiadas cosas. La gente que está detrás de las pantallas, salvo uno o dos, no llegaron a tener nivel de Primera División, ni la jerarquía para llamarse árbitros".

Y aún hay más. La jerarquía, los años de experiencia, es un punto verdaderamente importante a la hora de saber cuándo se hace caso y cuándo no, a los "árbitros" que están en la camioneta.

"A César (Ramos) o Fernando (Guerrero) les llama el VAR, y ellos saben muy bien cuándo aceptarlo o rechazarlo, porque tienen una postura fija y saben que tienen la última palabra. Los jóvenes sí aceptan, sin protestar y por eso hemos visto errores graves".

Y además de la gente que no tiene capacidad para ser Var, también esté el que la tecnología que se usa en México, "no es la adecuada". Codesal lo señala fríamente: "Faltan cámaras, imágenes... El ejemplo más claro es en el fuera de lugar. En la Premier (en Inglaterra), se muestra al público como se trazan las línea en base a los algoritmos que poseen. Se marca perfectamente una línea paralela con la línea de meta. Aquí como no hay ni línea para la pobre gente que hay en el VAR, pues se equivocan y en las de criterio, pues más".

Parece que se han olvidado de algo básico: "El VAR se utilizará solo y exclusivamente para errores obvios y manifiestos de árbitro. Al árbitro lo tienen que llamar por una mano que no vio, que fue muy rápida, por errores claros, sólo por eso".

Muchos hablan de que una solución para esto, sería abrir las conversaciones que hay entre el VAR y el árbitro central, pero para el doctor, no sería más correcto: "Lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. Ahora para tratar de curarse en salud en Conmebol se quieren abrir las discusiones y no se debe de ventilar esto. La FIFA debe de poner orden en las Ligas, reitero, todo se basa en el uso que se dé y se debe de utilizar sólo en errores manifiestos, no se puede arbitrar desde el camión. En verdad no sé si les dieron instrucciones diferentes o no saben cómo actuar. Hay una frase básica en esto, el Var debe ser: 'Es mínima interferencia, máximo beneficio'".