Rybakina defiende a su exentrenador Vukov tras su suspensión de la WTA

SIDNEY (AP) — Elena Rybakina, clasificada en el sexto lugar, ha defendido a su exentrenador Stefano Vukov después de que fuera suspendido provisionalmente por la WTA mientras el organismo rector investiga una posible violación de su código de conducta.

Rybakina dijo esta semana que Vukov se está reincorporando a su equipo, pero la suspensión de la WTA significa que el croata no podrá obtener acreditación para entrar en áreas exclusivas para jugadores, incluidas las canchas de práctica y las áreas de entrenamiento.

El sábado, la campeona de Wimbledon 2022 dijo en una conferencia de prensa en Sidney que Vukov nunca la maltrató en los años que trabajaron juntos.

"Lo respeto por todo lo que hizo desde el principio cuando yo estaba (clasificada N.º) 200 hasta todo lo que logramos", dijo Rybakina, de 25 años.

Su actual entrenador es Goran Ivanisevic mientras se preparan para el Abierto de Australia.

"Estoy trabajando con Goran. Estoy feliz con la forma en que estamos trabajando ahora desde hace un par de semanas", dijo Rybakina.

Ella dijo que volvió a llamar a Vukov "porque lo conozco desde hace seis años, y hay muchas cosas que podemos hacer fuera de la cancha también".

"Por supuesto que no estoy realmente feliz con la situación. No estoy contenta con los comentarios que veo, especialmente de las personas que están en el tour como entrenadores activos y comentaristas. No creo que sea justo".

Vukov le dijo a The Athletic que "nunca abusó de nadie".

En un comunicado, la WTA confirmó que Vukov "actualmente está bajo una suspensión provisional mientras se lleva a cabo una investigación independiente sobre una posible violación del código de conducta de la WTA".

"Como parte de la suspensión provisional, el Sr. Vukov no es elegible para obtener una credencial de la WTA en este momento. Aunque la WTA normalmente no comenta sobre investigaciones activas, creemos que es necesario aclarar este asunto debido a declaraciones públicas recientes que tergiversan la situación.

"No proporcionaremos más detalles en este punto".