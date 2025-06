Elías Ayub critica la Liga MX: "Sin ascenso ni descenso, ya no hay garra"

El entorno del futbol mexicano recibió hace unos días una gran noticia al ver el ascenso del Real Oviedo a la máxima categoría del balompié español tras 24 años.

La escuadra, propiedad de Jesús Martínez y que en sus filas tiene a varias exfiguras de la Liga MX, tuvo su recompensa tras una larga temporada, quedándose con el último cupo.

Con el regreso del club, que forma parte del Grupo Pachuca, miles de voces no dudaron en hablar sobre la falta de ese escenario en México, país en el que desde hace cinco años ningún club tiene la oportunidad de llegar a la Primera División.

Entre las opiniones más destacadas resaltó la del empresario Arturo Elías Ayub, quien, en una reciente entrevista con Claro Sports, tundió a las autoridades al señalar que ya no hay garra en la cancha.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Si tú estás muy cómodo sabiendo que no tienes broncas y pierdes todos los partidos, ¿dónde está la garra, el esfuerzo, el corazón en cada partido?", mencionó.

Ayub, quien fue directivo en la Liga MX, cerró su crítica y afirmó que la decisión le quitó competitividad al futbol mexicano y eliminó oportunidades para avanzar.

"Siempre me he manifestado totalmente en contra de que no exista el ascenso y el descenso en México. Pierde competitividad el futbol mexicano. Nuestro futbol va a seguir perdiendo muchas oportunidades mientras no haya ese sistema de competencia".