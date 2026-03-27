Elimina Turquía al combinado de Rumania

ESTAMBUL, Turquía.- Turquía venció a Rumania 1-0 y enfrentará a Kosovo por un pasaje a su primer Mundial desde 2002, cuando sorprendió al quedarse con el tercer sitio.

Turquía se puso en ventaja poco después del descanso cuando Ferdi Kadioglu quedó habilitado frente al arco con un pase largo y preciso de Arda Guler, un extremo de 21 años del Real Madrid que podría convertirse en una de las figuras jóvenes del Mundial.

La selección turca de Vincenzo Montella alcanzó los cuartos de final de la Eurocopa 2024.

La eliminación de Rumania significa que el técnico Mircea Lucescu, de 80 años, no tendrá la oportunidad de dirigir en un Mundial por primera vez. Lucescu fue capitán de Rumania en el Mundial de 1970. Anteriormente dirigió a Turquía.

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Nicolae Stanciu estrelló un remate en un poste para Rumania en el segundo tiempo en Estambul.

"Sabíamos que sería un partido duro. Lucescu nos conoce bien y se preparó en consecuencia", dijo el capitán de Turquía Hakan Calhanoglu. "En el primer tiempo, podríamos haber hecho mejores desmarques a la espalda. En el segundo tiempo, Ferdi marcó con un balón a la espalda... A partir de ahí, fue nuestro".