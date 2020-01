Eliminación de Pumas en la Copa MX no es fracaso: Jesús Ramírez

Para Jesús Ramírez, Presidente Deportivo de los Pumas, la eliminación en Octavos de Final de la Copa MX ante Santos no es un fracaso. El directivo se queda con "lo positivo de su equipo en el certamen copero".

Al término del evento donde presentaron su uniforme alternativo para el Clausura 2020, el directivo auriazul consideró que no deben cambiar nada en Liga, tras la eliminación del equipo en Copa.

Jesús Ramírez niega que se estén callando bocas por el liderato del equipo en el arranque del torneo y espera que "el equipo mantenga los pies sobre la tierra".

Asimismo, prefirió no tocar el tema del arbitraje y la falta del VAR en la Copa MX, y se limitó en responder que "están sobre una posible queja a la Comisión de Arbitraje".

"Chucho" aseguró que ya no habrá más contrataciones en los últimos dos días del mercado invernal y dejó entrever que la única salida sería la del mediocampista David Cabrera.