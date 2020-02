Eliminaron las Águilas a Comunicaciones por la vía de penales

América venció en la tanda de penales a Comunicaciones y avanzó en la Concachampions. Las ´Águilas´ igualaron 1-1 en los 90 y tuvieron que definir la serie desde los doce pasos. Con una victoria por 5-3, los mexicanos clasificaron a cuartos de final y deberán enfrentar al Atlanta United.

América encaró el encuentro de vuelta con el 1-1 conseguido en el partido de ida. Pese a que en el papel este resultado era favorable, los mexicanos fueron duramente criticados debido a que cuentan con una plantilla superior al cuadro de Guatemala.

Las ´Águilas´ mandaron al campo lo mejor para tratar de liquidar el encuentro con facilidad; sin embargo, el cuadro visitante vendió cara la derrota. A los 62, A. Herrera silenció el Estadio Azteca desde el punto penal.

No obstante, América no claudicó y con mucha paciencia encontró la paridad. A los 80, E. Aguilera dejó empatadas las acciones mediante el disparo desde los doce pasos. De ahí en más, el conjunto dueño de casa intentó por todos lados, pero no consiguió anotar.

En la tanda de penales, América se mostró con mucha confianza y nervios de acero para convertir los cinco penales, mientras que en Comunicaciones falló A. Herrera. En la siguiente ronda enfrentarán al Atlanta United.