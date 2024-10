Impacto de las lesiones en las eliminatorias de Sudamérica

BUENOS AIRES (AP) — En medio de la queja por la sobrecarga de partidos y una amenaza de huelga de futbolistas en las principales ligas de Europa, Sudamérica reanuda esta semana la eliminatoria para el Mundial 2026 con varias figuras ausentes por lesión que podrían condicionar el desempeño de sus seleccionados.

El cambio de formato de los torneos continentales de Europa y la inclusión de la Copa Mundial de Clubes a mitad del año próximo, sumado a los compromisos a nivel selección, han convertido a la temporada 2024-2025 en la más larga de la historia.

FIFPRO, el sindicato mundial de futbolistas profesionales, alertó a principios de septiembre sobre "la carga que soportan los futbolistas que participan en múltiples torneos internacionales y que pone en peligro su bienestar, su rendimiento y sus perspectivas profesionales". A su vez, varias estrellas mundiales se manifestaron a favor de una huelga, mientras el multicampeón entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmó que sus jugadores estarían dispuestos a bajarse el salario para jugar menos partidos.

Precisamente dos de las figuras del club merengue, Vinicius Júnior y Eder Militão, lideran la nómina de bajas para las eliminatorias sudamericanas justo en momentos en que Brasil está obligado a mejorar su desempeño para salir de una incómoda quinta posición (10 puntos) en la tabla, teniendo en cuenta que sólo los seis primeros sacan boleto directo para el Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá en 2026. El séptimo disputará un repechaje.

El extremo izquierdo sufrió una lesión cervical y el defensor una molestia muscular. El arquero Alisson Becker (Liverpool) y el lateral izquierdo Guilherme Arana (Atlético Mineiro), también titulares, junto al central Gleison Bremer (Juventus) completan la nómina de bajas de cara a los compromisos ante Chile y Perú.

Argentina, el último campeón mundial y líder de la clasificación (18), recupera a su capitán Lionel Messi, ausente en los compromisos de septiembre por una lesión de tobillo. En contraste, los delanteros Paulo Dybala, Nicolás González y Alejandro Garnacho y el lateral Marcos Acuña quedaron afuera de la convocatoria por molestias físicas a pocos días de los duelos ante Venezuela y Bolivia.

La Albiceleste además no podrá contar con el guardián del arco, Emiliano Martínez, a quien FIFA suspendió dos partidos por mal comportamiento deportivo en la anterior doble jornada, y el zaguero Cristian Romero, inhabilitado un partido por acumulación de amarillas.

El escolta Colombia (16), que podrá en juego su invicto en la competencia ante Bolivia y Chile, dio de baja al defensor titular Daniel Muñoz (Crystal Palace) por lesión muscular.

Perú perdió al histórico volante Renato Tapia y el delantero Gianluca Lapadula, con distintas molestias, para enfrentarse nada menos que ante Uruguay y Brasil.

TEMBLOR EN URUGUAY

Las declaraciones del artillero histórico Luis Suárez contra el entrenador argentino Marcelo Bielsa por supuestos malos tratos a jugadores y personal del complejo de selecciones, luego confirmadas por el capitán Federico Valverde, han sacudido los cimientos de la Celeste.

El delantero, de 37 años, habló tras su retiro de la selección y criticó al técnico porque no sabe lidiar con los referentes y "no daba ni los buenos días". También lamentó el trato que le brinda a los empleados de la federación y que no se les permitiera a los jugadores saludar a los hinchas durante la última Copa América.

"Lo que dijo Luis es todo verdad, jamás mintió, no exageró en ningún momento, dijo las cosas como son", señaló Valverde, sumando más fuego en la hoguera. "Ahora, de mi parte y como todos los referentes, queda hablar en el vestuario entre nosotros, como equipo, para mejorar y seguir creciendo".

El entrenador todavía no se ha pronunciado sobre el caso.

La buena para la Celeste, tercera con 15 puntos, es el regreso del delantero Darwin Núñez luego que el TAS aceptara la apelación de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) contra la sanción de cinco partidos que recibió el jugador del Liverpool inglés por los incidentes con hinchas de Colombia durante la Copa América.

El castigo quedó en suspenso hasta que el organismo se pronuncie sobre el tema de fondo, por lo que Núñez está disponible para jugar contra Perú y Ecuador.

GARECA, EN LA CUERDA FLOJA

El técnico argentino Ricardo Gareca necesita imperiosamente lograr su primera victoria en eliminatorias al frente de Chile para que su continuidad no corra riesgo. La Roja, novena en la tabla con apenas cinco puntos, recibirá a Brasil y luego visitará a la invicta Colombia.

Gareca no ha dado el brazo a torcer con Arturo Vidal, el emblema de Chile que viene cuestionando públicamente el trabajo del argentino. También dejó afuera de la convocatoria al delantero Ben Brereton, al arquero Gabriel Arias y al lateral Mauricio Isla.

"A nivel individual no existe un salvador en esta selección. Esta búsqueda de conjunto es la que le dará a Chile chances e ilusión de alcanzar el objetivo del Mundial", justificó Gareca.

El uruguayo Jorge Fossati es otro entrenador en la cuerda floja. Su Perú marcha último con tres puntos y huérfano de victorias en la eliminatoria.

En tanto que Paraguay (9), que en el debut del entrenador argentino Gustavo Alfaro la pasada fecha empató sin goles en su visita a Uruguay y superó 1-0 a Brasil, visitará a Ecuador (11), a la selección que el propio Alfaro llevó al Mundial 2022, pero luego se alejó por diferencias con la directiva por una deuda.