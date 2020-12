Emiliano Grillo, con la ventaja para la última ronda del Mayakoba

El argentino Emiliano Grillo se quedó con la ventaja, aunque mínima, para la última ronda del Mayakoba Classic.

Con una tarjeta de 197 impactos (16 bajo par), el albiceleste se ubicó en el liderato dentro de El Camaleón, con muchísima presión en el tablero. Desde el estadounidense Tom Hoge (-15), el noruego Viktor Hovland (-14) y otro par de norteamericanos, Adam Long y Justin Thomas (-13 y -12), quienes presionarán durante los últimos 18 hoyos.

Los mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Ancer no aflojaron y se colocaron dentro de los mejores 15 jugadores del certamen caribeño, con tarjetas de -10 y -9, respectivamente.

"Le pegué muy bien a la bola y me voy contento. Sé que este campo se me acomoda y seré agresivo para la última ronda, no debe ser difícil", mencionó el tapatío, quien el año pasado quedó en segundo lugar.

"No me puedo quejar del día, pero mañana [domingo] hay que hacer birdies, aunque los líderes estén a seis golpes", añadió el tamaulipeco, tras un sábado libre de bogeys y seis pájaros.

La figura del día fue Thomas, el mejor jugador en El Camaleón, según el ranking mundial; el estadounidense impactó 62 veces su bola –uno más del récord–, al acecho de Grillo y compañía. Fue un sábado de nueve birdies y libre de errores claros sobre el green.?"Quiero ganar todos los torneos donde juegue, esté quien esté. Me gustaría jugar más veces aquí [Mayakoba], pero, lamentablemente, uno está sujeto a una agenda y cuidar el cuerpo. Hizo sentido venir este año, con todo lo que pasó por la pandemia, y esperemos regresar", explicó el norteamericano.

Thomas quedó en segundo lugar en el WGC México Championship, disputado en la capital del país, por lo que ganar en Playa del Carmen sería quitarse ese mal recuerdo.

Otros en la disputa por el trofeo y el premio de 1.2 millones de dólares son los estadounidenses Patrick Rodgers (-12), Lucas Glover, Aaron Wise, Tony Finau y el escocés Russell Knox (-11).