Emiliano Muñoz ficha para el Atleti

México.- La relación entre el San Luis y el Atlético de Madrid sigue dando frutos. Emiliano Muñoz, canterano del cuadro potosino, recientemente se convirtió en nuevo jugador del equipo español, sumándose a una categoría juvenil del club para seguir con su crecimiento futbolístico.

De acuerdo con información del reportero Yeudiel Pacheco, los colchoneros se hicieron de los servicios del delantero mexicano hace unos días. En su paso por las Fuerzas Básicas del equipo de la Liga MX, el atacante de 16 años logró anotar 25 goles en los 47 duelos disputados.

El atacante tricolor es visto como uno de los jóvenes más prometedores del balompié nacional, por lo que este movimiento genera mayores expectativas respecto al futuro del juvenil mexicano, quien formó parte de las selecciones menores.

En noviembre del 2024, Muñoz fue uno de los dos jugadores del Atlético de San Luis que fueron hacer un campamento con el equipo español, desde aquel momento, el mexicano despertó interés en el cuadro de la capital española.

Recordemos que la FIFA no permite movimientos de menores de edad, pero al contar con nacionalidad española, la transferencia de Emiliano fue llevada a cabo sin ningún problema.

Su madurez y gran talento futbolístico, hizo que el goleador potosino se saltará procesos y jugará en la Sub-19 del San Luis cuando tenía alrededor de 15 años.