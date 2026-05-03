Emmanuel Hernández bicampeón nacional

El atleta universitario Alejandro Emmanuel Hernández Zapata, representante de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, conquistó la medalla de oro en la prueba de los 3,000 metros con obstáculos durante los Campeonatos Nacionales ANUIES 2026, logrando así el bicampeonato del certamen.

El estudiante de la Licenciatura en Economía se impuso ante un competitivo grupo de 16 corredores, todos ubicados entre los mejores del país, para subir nuevamente a lo más alto del podio, repitiendo el título obtenido el año anterior en Ciudad Universitaria.

Con este resultado, Hernández Zapata reafirma su nivel dentro del atletismo nacional, respaldado además por su experiencia internacional tras haber representado a México en los Campeonatos Panamericanos Sub-23 celebrados en Asunción en agosto pasado.

La competencia se desarrolló en el Estadio Alberto "Chivo" Córdova, reuniendo a más de 500 atletas provenientes de 85 instituciones públicas y privadas del país, en un evento convocado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

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Esta medalla representa la novena para la UASLP en la presente edición, siendo además la primera de oro, lo que fortalece la participación de la institución en la justa nacional. La delegación universitaria buscará incrementar su cosecha de preseas en los próximos días, con especial atención en la participación del equipo de futbol rápido, dirigido por el entrenador Pedro Misael Espericueta.