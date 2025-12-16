Emocionante empate del ManU

MANCHESTER, Inglaterra.- El Manchester United empató el lunes 4-4 con el Bournemouth en uno de los mejores partidos de la Liga Premier.

El entrenador del United, Ruben Amorim, afirmó antes del partido que "jugar contra Bournemouth nunca es divertido" y fueron palabras proféticas en una noche en la que su equipo tuvo la mayoría de las oportunidades, pero sólo se llevó un punto.

Los Cherries habían vencido al United 3-0 en sus dos últimas visitas a Old Trafford, pero parecía poco probable que eso volviera a suceder, ya que el equipo local tomó el control desde el principio y se adelantó en el marcador después de 13 minutos.

Un centro elevado de Diogo Dalot le cayó a Amad Diallo, quien cabeceó casi en la línea de gol. El United dominó un primer tiempo vibrante, pero Antoine Semenyo igualó para Bournemouth después de 40 minutos. Una mala defensa hizo que el United perdiera el balón en la banda izquierda y Semenyo avanzó y envió un disparo por debajo de Senne Lammens.

Casemiro restauró la ventaja del United al borde del descanso cuando remató de cabeza un tiro de esquina de Bruno Fernandes. El portero de Bournemouth, Djordje Petrovic, no pudo detener el esfuerzo del brasileño.