Emotivo mensaje de Leobardo Magadán tras la muerte de Alfonso Morales

Compañero de micrófonos durante muchos años de Alfonso Morales, quien falleció este jueves, el cronista Leobardo Magadán, con quien formó una dupla inolvidable en las transmisiones de lucha libre, despidió con un video, al que fuera su amigo y maestro.

"Me cuesta mucho trabajo el describir lo que Alfonso Morales representó para mi, para mi carrera, para mi historia. Él fue mi mentor, fue mi maestro, el hombre que me apoyó en cada una de las transmisiones", recordó en la cápsula publicada por el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Anécdotas le sobran a Magadán, pero hay una que marca su aventura profesional con Morales. "Sabíamos con una mirada o con una seña cuándo entrar, y eso se manifestó en una de las batallas épicas, más importantes en la historia de la lucha libre profesional, cuando el Villano III perdió la máscara frente a Atlantis. El público nos rebasó, ya no nos escuchábamos en los micrófonos".

"Te voy a extrañar mucho Alfonso, porque eres el más grande en la historia de la lucha libre, te quiero mucho, y ya no podré escuchar esa frase de ¡Qué bárbaro Magadán!. Hasta pronto amigo", remató el comentarista.