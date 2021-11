Empatan sin goles ADSL y Pachuca

Gracias a la buena actuación de su portero Marcelo Barovero, el Atlético de San Luis empató a cero goles con los Tuzos del Pachuca, en partido pendiente de la jornada 5 del Torneo Grita México-Apertura 2021 de la Liga MX, que se llevó a cabo en el estadio Hidalgo.

Con este resultado el cuadro de San Luis llega a 19 unidades y se mantiene en el lugar 13 de la tabla de posiciones fuera de la zona de repechaje a falta de una jornada para que termine el campeonato y cuyo duelo será contra Santos Laguna en calidad de visitante, por su parte Pachuca llega a 18 puntos y se mantiene en el lugar 14 de la clasificación general y ambos cuadros dejar para la última fecha su probable calificación a la liguilla.

El arranque del partido inicia nivelado, con un ligero dominio del cuadro visitante y quien es el que ha tenido la mejor oportunidad para abrir el marcador al minuto 7 de tiempo corrido, cuando José Hernández realiza un gran pared con Jhon Duque que le devuelve y el jugador del Atlético de San Luis realiza su disparo a primer poste, pero con mala fortuna que el balón pega en el poste y el conjunto de la Bella Airosa se salva del primero de la noche.

El partido no tiene un claro dominador de las acciones, solo que el conjunto visitante ha tenido mejor idea de cómo ir al ataque, mientras que los Tuzos no han tenido una llegada clara a la portería que defiende Marcelo Barovero, no fue hasta el minuto 35 que Víctor Guzmán emparejó las acciones con un tiro que pego también en el poste y salió del terreno de juego.

Al final del partido, un tiro de Berterame es rechazado por el portero Ustari y el balón le llega a Vombergar que suelta un tiro que nuevamente el portero de Pachuca controla sin problema, Pachuca responde con un tiro de Kevin Álvarez que Barovero desvía a tiro de esquina y sin moverse el marcador termina el primer tiempo.

El inicio de la segunda mitad, resultó muy atractiva con un Pachuca que busca el gol de la quiniela, pero Atlético de San Luis neutraliza a los Tuzos y da la impresión de que se queda bien planteado atrás y ha renunciado un poco al ataque, fue en el minuto 64, que Pachuca tuvo para abrir el marcador, pero Barovero con una gran atajada con la pierna a un disparo de Álvarez evita la caída de su marco y el primer gol del partido.

Los últimos 20 minutos del partido, las acciones de gol en ambas porterías han sido constantes, y el portero Barovero se ha convertido en la figura del cuadro potosino, que ha evitado algunas acciones de gol al igual que el portero del Pachuca, que también ha evitado la caída de su marco, hubo llegadas de gol, pero no pudieron concretar y finalmente el partido termina con un empate a cero goles.