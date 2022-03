Empresa, responsable por extravío de patines de Donovan Carrillo

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- Donovan Carrillo, patinador artístico mexicano, tuvo que abandonar el Mundial de Patinaje Artístico a disputarse en Francia, debido a que sus patines no llegaron al país Galo.



Mary José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, aseguró que la aerolínea no fue la culpable de que los patines no llegaran, y exhibió a los verdaderos responsables.

"Tuve la oportunidad de platicar con el entrenador de Donovan, él me dice que el problema real es que los patines que usó para Beijing son los que están extraviados. No es culpa de la aerolínea, si no de la empresa que tenía que dárselos a la aerolínea, se equivocaron, y ahí es donde empieza el problema", dijo.

Algunos se preguntan el por qué no participa con otros patines, ante esto, Alcalá comenta que no es recomendable disputar la justa con patines nuevos.

"Donovan tiene patines completamente nuevos que la marca de patines le está proporcionado, pero por seguridad y comodidad, por todo los que solicitan los técnicos en este sentido, Donovan no se siente con confianza y por eso decidieron que no podía patinar", declaró.

Por otra parte, Mary José dio la cara por el COM, luego de que publicaran que ya había llegado el equipaje completo de Carrillo, cuando no era así, por lo que asegura tomaron información de una fuente equivocada y se disculpó ante esta situación.