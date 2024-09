En América 'calientan' el clásico contra Pumas

El delantero Víctor Dávila no tiene ni un mes en el América, pero ya se ha ido empapando de lo que significan las rivalidades más fuertes en la institución azulcrema.

El chileno explicó desde su perspectiva y lo que le han contado, el orden de las tres rivalidades más fuertes para las Águilas. Para él es: Chivas, Pumas y Cruz Azul.

"Respecto a los rivales directos de América, el Clásico con Chivas siempre es diferente, es una rivalidad de hace muchos años que todo México lo sabe y creo que Pumas para mí vendría siendo el segundo rival", aseveró el exjugador de Necaxa, León y Pachuca.

En Pumas no tienen duda sobre la intensidad con la que se viven los Clásicos Capitalinos y Dávila coincide en la dureza de enfrentar todo tipo de choques contra los acérrimos rivales.

"Creo que en un principio no se equivocan los jugadores de Pumas, este Clásico se ha convertido en pasional, un partido de mucha fricción. Los Clásicos se juegan así, son duros, en este último tiempo con Pumas se han vuelto de esa forma", explicó.

¿Y Cruz Azul qué lugar ocupa?

Sin perder el respeto por algún rival, Víctor Dávila, quien se ha adaptado de buena forma al América y ha hecho ya dos goles, destacó y explicó también la rivalidad frente a La Máquina.

"El tercer (rival) sería Cruz Azul que viene haciendo grandes torneos. Para mí, esa clasificación va por ahí, pero no desmerecemos a ningún rival. Todos los Clásicos se respetan, se juegan al 100 y nunca está nada escrito hasta que terminan los 90 minutos", enfatizó el atacante.

En Pumas, hay confianza

Pumas y América protagonizarán el próximo domingo una nueva edición del Clásico Capitalino, una de las rivalidades más pasionales e históricas del futbol mexicano.

La tabla general del Apertura 2024 podría indicar que se trata de un duelo de distintas realidades para Felinos y Águilas; sin embargo, únicamente tres puntos los separan en la clasificación.

Además, de acuerdo con el defensa central de los Universitarios, Nathan Silva, en esta clase de partidos "no hay favorito" porque únicamente los detalles definen al ganador.

"Los clásicos siempre son especiales. Los jugadores nos preparamos de otra forma, tanto mental como físicamente. La diferencia es cual equipo va a aprovechar las oportunidades que se tienen y [nosotros] estamos listos para hacer un gran partido y salir ganadores", aseguró.

En conferencia de prensa previo a la edición número 150 del Clásico Capitalino, el zaguero brasileño reconoció que disputarán un duelo "durísimo" contra el bicampeón de la Liga MX, pero confía en que pueden salir como "vencedores".

"Vamos a enfrentar a un gran rival y a un gran entrenador que [vienen] ganando muchos títulos entonces tenemos que hacer nuestro trabajo con mucha personalidad, entrega y garra para tener un gran partido porque esto hace mucha diferencia en los clásicos", puntualizó.

Nathan Silva aceptó que quedarse con la victoria sobre Puebla y Tijuana les sirvió de envión anímico de cara a jugar contra el América en la Jornada 10 del Apertura 2024.

"Nosotros venimos de dos triunfos y nos da mucha confianza para enfrentar a un gran rival que tiene mucha calidad, [pero] nosotros también tenemos muy buenos jugadores que en cualquier momento pueden decidir un partido y estamos preparados para dejar todo dentro de la cancha", aseguró.

El defensa central brasileño señaló que Pumas tendrá que "jugar con el corazón" para "hacer el mejor partido" y derrotar a su acérrimo rival en el estadio Ciudad de los Deportes.

"Tenemos que ser muy eficaces cuando tengamos la oportunidad de hacer los goles, ser muy equilibrados y defender bien porque vamos a enfrentar muy buenos jugadores con mucha calidad y técnica que pueden decidir partidos, así que tenemos que ser sólidos para salir con el cero atrás", declaró.

Nathan Silva también aprovechó para compartir que el objetivo de Pumas de cara al cierre de la fase regular del torneo es "seguir por el camino de la victoria para mantenerse arriba de la tabla" y poder clasificar a la Liguilla de manera directa, pero primero tendrán que pasar por encima del todopoderoso América de André Jardine.