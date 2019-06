En América si nadie sale, nadie entra: Baños

Santiago Baños no desea bajas en el América, pero si alguien llega con una jugosa oferta se analizará, antes, no...

"Estamos a la espera de las ofertas que tengamos, pero si no hay salidas no habrá llegadas".

Los jugadores americanistas que más llaman la atención de otros clubes son: Edson Álvarez y Guido Rodríguez.

Y si se llegan a ir, será al extranjero: "De Edson Álvarez ha habido acercamientos y es un jugador al que vienen siguiendo mucho, pero no ha habido una oferta, obviamente he tenido reuniones con su representante, ha habido pláticas, pero una oferta formal en la que tengamos un monto establecido, todavía no. El tema es que el mercado de Europa cierra en agosto", dijo el directivo.

Y sobre Guido, comentó: "Queremos que se quede. Si el jugador tiene participación y es una pieza importante en una selección como la de Argentina y todo el mundo lo voltea a ver, seguramente prenderá unos focos en el extranjero. Hasta hoy no ha habido ninguna oferta".

Así espera que "Guido pueda cumplir su contrato porque es una parte fundamental en nuestro esquema, en nuestro cuerpo técnico".