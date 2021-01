En Atlas ven bien que haya multas por indisciplinas

Lo sucedido con el defensa de Pumas, Alan Mozo, quien fue multado, sancionado y puesto en aislamiento por romper los protocolos de la Liga y de su club para evitar contagios de Covid-19, deja una lección que todos los clubes deben aprender y en Atlas ven con buenos ojos que existan multas a quien no acate las indicaciones. Sin embargo, el lateral izquierdo rojinegro, Jesús Angulo reiteró que para que no existan multas y riesgos, es mejor cuidarse y no arriesgar la salud personal y la de los demás.

"Si te cuidas no te van a multar, a mí me parece bien que la hayan reforzado, aquí en la institución la estamos siguiendo al pie de la letra, creo que es una gran medida para protegernos a nosotros y cuidar a todos. Hay que seguirse cuidando, ha habido muchas bajas en todas las familias en muchos países, es fundamental el cuidado personal, eso nos va a sacar adelante", dijo el zaguero rojinegro. En el tema futbolístico Angulo reconoció la calidad que tiene Pumas, el rival del próximo domingo, aunque aseveró que van por los tres puntos, por más que la UNAM haya jugado la final y tenga buenos jugadores.

"Pumas es un equipo fuerte, llegó a la Final, es un equipo aguerrido, que aprovecha jugar en casa, creo que será un partido difícil, pero nosotros vamos a ir a conseguir los tres puntos". Reconoció que para poder ganar a Pumas y conseguir sus primeros puntos del Guard1anes 2021, Atlas debe arriesgar más y hacer mucho más de lo poco que han hecho en lo que va de la campaña, en donde suman tres derrotas al hilo y son sotaneros de la tabla de cocientes. "Hay que ir a hacer más de lo que hemos hecho, hay que ir a arriesgar más, tenemos que sobresalir más, eso será fundamental en el equipo para salir adelante y aprovechar las oportunidades", concluyó.