En Atlético de San Luis "no juzgamos a nadie", dice Alfonso Sosa sobre pasado de Centurión

Alfonso Sosa, técnico del Atlético de San Luis aclaró la situación con Ricardo Centurión, refuerzo argentino que llega con malos antecedentes en cuestión de disciplina.

"Hablé con él frente a todo el grupo y le dije que no me importaba lo que había hecho antes, sino lo que va a hacer ahora y seguro nos dará satisfacciones".

En San Luis, agregó Sosa, "no juzgamos a nadie. Nosotros queremos que sea un buen jugador, que nos ayude como nosotros le vamos a ayudar. Estamos convencidos que con el esfuerzo de todos haremos un buen torneo. No me preocupa la cuestión disciplinaria".

El futbolista argentino fue pretendido por el Toluca, a petición del entrenador Ricardo La Volpe, sin embargo, el conjunto recién ascendido fue quien concretó el fichaje de Centurión.