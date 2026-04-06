En cerrado duelo Mónaco vence al Marsella

PARÍS.- Mónaco retomó el rumbo el domingo donde lo había dejado antes del parón internacional, al vencer 2-1 a su rival del sur Marsella en la liga francesa, mientras el delantero estadounidense Folarin Balogun anotó un gol soberbio para reforzar el impulso del anfitrión Mónaco por un puesto en la Liga de Campeones.

El equipo del Principado ganó su séptimo partido consecutivo de la Ligue 1 y aumentó a 10 partidos de liga su racha invicta.

La victoria dejó a Mónaco igualado en puntos con el cuarto clasificado Marsella y a solo un punto del tercero, Lille.

Balogun, que ha marcado ocho goles en sus últimos ocho partidos con el Mónaco en todas las competiciones, puso el 2-0 a los 74 minutos cuando culminó una jugada iniciada por un despeje del portero Lukas Hradecky.

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El estadounidense luego condujo el balón hacia el área y picó un sutil globo al segundo palo.

Aleksandr Golovin había adelantado al conjunto del principado de Mónaco cerca de la hora de juego. Amine Gouiri recortó distancias para el Marsella a los 85 minutos.

Los visitantes, que jugaron sin el suspendido Mason Greenwood, apretaron en busca del empate en los compases finales, pero Hradecky negó un intento de Facundo Medina con una gran atajada de reflejos y Jordan Teze despejó sobre la línea un remate de Pierre-Emerick Aubameyang.