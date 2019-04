En Chivas trabajan para recuperarse mentalmente

El departamento de desarrollo humano que encabeza Alberto Coronado, tiene mucho trabajo en Chivas porque el equipo mentalmente está por los suelos, padece de mucha inseguridad debido a la cantidad de partidos que tiene sin ganar, a que el América los dejó fuera de la Copa MX y también porque están lejos del objetivo de clasificar a la Liguilla.

Por lo anterior, el técnico interino del Guadalajara, Alberto Coyote, precisó que su cuerpo técnico está trabajando también para sacarlos de esa zona de inseguridad, de dudas, esto lo lograrán trabajando en cancha, pero también refiere que requiere de profesionales en el tema para ayudarles a los jugadores a salir.

"De acuerdo a mi percepción, futbolísticamente está a un 70 por ciento y anímicamente al 50 por ciento. Estamos tratando de trabajar en la confianza, que sale del interior. Estamos tratando de ayudar y lo están poniendo en práctica para salir adelante".

Las dudas ante el arco son naturales, ya que el jugador viene de duros golpes, que por momentos le hacen dudar de lo que está haciendo y tiene temor de tirar al arco, porque se sienten inseguros.

"La explicación puede ser clara. ¿Bajo presión tomas buenas decisiones? Son los que manejan mejor la presión, lo que sirven de esponja para absorber la presión y que no haga daño a los chicos. Eso intentamos, no somos ajenos y no buscamos pretextos. Tratamos de relajar al jugador, que esté suelto, que se atreva y en el primer tiempo generamos acciones de gol. No concretamos porque nos sentimos ansiosos. Hay que atreverse y por eso el motivo de algunos ejercicios".

No se arrepiente el técnico de haber tomado la responsabilidad, porque si bien es cierto que le tocó un momento crítico, está dice, preparado para salir adelante. En su primer etapa de interino jugó dos encuentros y los perdió, ahora suma uno y el sábado va por el cuarto, en el cual espera se escriba una historia diferente.

"Lo tomo como un reto. Soy convencido de que las oportunidades llegan en el momento para ver si estás preparado. Se presentó así, conozco a los jugadores y mi confianza es que vamos a salir adelante. Estoy convencido y trato de transmitirlo".