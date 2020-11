"En Cruz Azul, título o fracaso", afirma Rafael Baca

Rafael Baca, recién renovado con el Cruz Azul, sentenció la obligación para La Máquina en el Guardianes 2020: "Campeonato o fracaso".

El volante celeste explicó la mentalidad que se vive en La Noria, donde se trabajará por más de dos semanas, para ajustar los errores que mermaron el cierre de la fase regular y que mandó a los cementeros hasta el cuarto lugar.

"Debemos tener tranquilidad y ser conscientes de que la Liguilla es un torneo diferente. Saber que cualquier error nos puede costar la llave y nos deja fuera de la pelea por el título. Sabemos la vara con la que se mide aquí, campeonato o fracaso", aseguró el mexicano.

"Este torneo hay una gran posibilidad [para coronarse] y no podemos dejarlo pasar. Estamos para ser campeones y queda en nuestras manos".

El Cruz Azul tuvo un cierre complicado en el Guardianes 2020, con cuatro derrotas en seis compromisos, cuatro puntos de 18 posibles.

"Nos preocupa el aspecto que no se ganó, no el funcionamiento del equipo. Estamos generando ocasiones y es lo más importante", explicó Baca.

La Máquina tendrá todavía otro par de semanas para mejorar en lo que han fallado y perfeccionar hasta el más mínimo detalle. Para Rafa, esta pausa también puede jugarles en contra, ya que los clubes que disputen el repechaje, recuperarán el ritmo de competencia, mientras que León, Pumas, América y Cruz Azul estarán frenados.

"Al final del día, uno debe adaptarse a la situación. Debemos asumir esta pausa y trabajar. Haremos interescuadras, que no será lo mismo, pero seguiremos tratando de tener ritmo. No lo tomaremos excusa, sino como un tiempo para pulir cosas y estar preparados para lo que será la Liguilla".