En Diablos Rojos ya no habría "cubeteros" en el estadio por Covid

Los Diablos Rojos del México ya no contarán con cubeteros y otros vendedores de alimentos y bebidas que trabajan entre las gradas del estadio Alfredo Harp Helú, aseguró Othón Díaz, presidente ejecutivo de la organización. "Desafortunadamente los amigos que traen los alimentos y bebidas a los asientos (de los aficionados) ya no podrán desempeñar su función por las medidas sanitarias. Ya no será posible que hagan esa labor por la situación actual", sostuvo en una videoconferencia.

El estadio Alfredo Harp Helú cuenta con decenas de vendedores de bebidas y alimentos que laboran en el inmueble. Ofrecen cerveza, refresco, fruta, botana, dulces, galletas, entre otros productos. Díaz también señaló que los cambios que los obligará a hacer "la nueva normalidad" en el inmueble son las medidas de sana distancia en los sanitarios al igual que modificar el sentido de los pasillos.

"Muchas veces las personas se encontraban en los pasillos porque todos iban y venían en los dos sentidos entre las gradas y la explanada. Eso ya no podrá ser, debido a las medidas de distanciamiento social que tenemos que tener", sostuvo. El directivo añadió que espera que el semáforo de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud, al menos cambie a amarillo para que puedan recibir aficionados en el estadio.