En duda Kevin Durant para el quinto juego

HOUSTON.- Kevin Durant sigue progresando de su lesión en el tobillo izquierdo, pero parece poco probable que regrese el miércoles para el quinto partido de la serie de los Rockets de Houston contra los Lakers de Los Ángeles.

Durant no participó en el entrenamiento del martes antes de que el equipo partiera hacia California para continuar la serie de primera ronda en la que están abajo 3-1. Pero se le vio corriendo en una cinta antigravedad mientras el equipo concluía su trabajo antes de dirigirse al aeropuerto.

Se le preguntó al entrenador Ime Udoka si existía la posibilidad de que Durant disputara el quinto juego, después de perderse los últimos dos por un esguince en el tobillo izquierdo y una contusión ósea.

"Ya veremos", respondió Udoka. "Está día a día, partido a partido. Pero tendremos que salir a la cancha y hacer algunas cosas, y hoy no participó en el entrenamiento. Pero está haciendo el trabajo de acondicionamiento y otros aspectos para intentar volver".

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