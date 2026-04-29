logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDREA Y SOFÍA FELICES DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Fotogalería

ANDREA Y SOFÍA FELICES DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

En duda Kevin Durant para el quinto juego

Por AP

Abril 29, 2026 03:00 a.m.
A
En duda Kevin Durant para el quinto juego

HOUSTON.- Kevin Durant sigue progresando de su lesión en el tobillo izquierdo, pero parece poco probable que regrese el miércoles para el quinto partido de la serie de los Rockets de Houston contra los Lakers de Los Ángeles.

Durant no participó en el entrenamiento del martes antes de que el equipo partiera hacia California para continuar la serie de primera ronda en la que están abajo 3-1. Pero se le vio corriendo en una cinta antigravedad mientras el equipo concluía su trabajo antes de dirigirse al aeropuerto.

Se le preguntó al entrenador Ime Udoka si existía la posibilidad de que Durant disputara el quinto juego, después de perderse los últimos dos por un esguince en el tobillo izquierdo y una contusión ósea.

"Ya veremos", respondió Udoka. "Está día a día, partido a partido. Pero tendremos que salir a la cancha y hacer algunas cosas, y hoy no participó en el entrenamiento. Pero está haciendo el trabajo de acondicionamiento y otros aspectos para intentar volver".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Diego Pavia, el mexicano que firma con los Ravens de Baltimore
    Diego Pavia, el mexicano que firma con los Ravens de Baltimore

    Diego Pavia, el mexicano que firma con los Ravens de Baltimore

    SLP

    El Universal

    Diego Pavia, con raíces mexicanas, firmó un contrato de tres años con Ravens Baltimore tras quedar fuera del Draft 2026.

    Lorena Ochoa inaugura LPGA Riviera Maya Open en Playa del Carmen
    Lorena Ochoa inaugura LPGA Riviera Maya Open en Playa del Carmen

    Lorena Ochoa inaugura LPGA Riviera Maya Open en Playa del Carmen

    SLP

    El Universal

    Lorena Ochoa destacó la importancia de inspirar a nuevas generaciones de golfistas mexicanas.

    MLS evalúa futuro de Vancouver Whitecaps por contrato en BC Place
    MLS evalúa futuro de Vancouver Whitecaps por contrato en BC Place

    MLS evalúa futuro de Vancouver Whitecaps por contrato en BC Place

    SLP

    AP

    Las Vegas aparece como opción para reubicación mientras aficionados protestan por permanencia.

    Atlante confirma a Miguel Herrera como nuevo entrenador
    Atlante confirma a Miguel Herrera como nuevo entrenador

    Atlante confirma a Miguel Herrera como nuevo entrenador

    SLP

    El Universal

    El histórico club azulgrana apuesta por la experiencia de Herrera para el Apertura 2026.