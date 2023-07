En duelo de mexicanos en Grandes Ligas, Ramón Urías gana la partida

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL).- El mexicano Julio Urías (7-6) y Los Ángeles Dodgers tuvieron este miércoles una mala tarde en el Oriole Park. La ofensiva de Baltimore estalló para evitar la tercera derrota en fila ante los angelinos y ser barridos por primera vez en 14 meses.

Los Orioles se impusieron 5-8, con un Ramón Urías que se convirtió en el peor enemigo de su compatriota, al impulsar tres carreras con dos dobletes que tambalearon seriamente al de Culiacán en su salida número 14 de la temporada.

El primer doble de Urías fue parte de una primera entrada de cuatro carreras para los Orioles, el segundo les dio la ventaja 6-2 después de tres.

El "Culichi" lanzó cinco innings de ocho carreras, mismo número de hits, dos pasaportes y apenas dos ponches, en lo que fue una de las peores salidas de su carrera en Grandes Ligas. Históricamente los mejores números de Julio César son tras el parón por el All-Star Game, pero ayer no fue así.

"Me faltó se agresivo en el primer inning. No pude aprovechar el respaldo de mis compañeros. Ahora a ver el video y trabajar en la consistencia, otra vez eso", declaró el zurdo mexicano tras su sexta derrota de la campaña.

Los Ángeles, todavía líderes en el Oeste de la Nacional, (55-40) habían ganado ocho de nueve tras llevarse los dos primeros juegos de la serie, mientras que Orioles (58-37), que no han sido barridos desde mayo del 2022, han tomado la cima en el Este de la Americana.