logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡LO LOGRARON!

Fotogalería

¡LO LOGRARON!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

En duelo de sotaneros ganan Bucks a Grizzlies

Por AP

Abril 06, 2026 03:00 a.m.
A
En duelo de sotaneros ganan Bucks a Grizzlies

MILWAUKEE.- Ryan Rollins anotó 24 puntos y los Bucks de Milwaukee resistieron un triple-doble de Rayan Rupert, de Memphis, para imponerse por 131-115 a los Grizzlies en un duelo de la tarde del domingo entre equipos mermados y destinados a la lotería.

Rupert estableció nuevos máximos de su carrera con 33 puntos y 10 asistencias, e igualó su mejor marca personal con 10 rebotes. Rupert, de 21 años, llegó al partido del domingo con promedios de 4,3 puntos, 2,5 rebotes y 0,8 asistencias.

Milwaukee cortó una racha de ocho derrotas en esta serie y venció a los Grizzlies por primera vez desde un triunfo de 126-114 el 19 de enero de 2022. Los Bucks cometieron 20 pérdidas de balón, pero lanzaron para un 60,2% en general y acertaron 16 de 32 triples.

Los Grizzlies han perdido cuatro seguidos y 17 de sus últimos 19.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Memphis tuvo tantas ausencias por lesiones que inscribió a cuatro jugadores con contratos de 10 días (Dariq Whitehead, Toby Okani, Lucas Williamson, Adama Bal).

Giannis Antetokounmpo, de Milwaukee, se perdió su 11mo partido consecutivo por lo que los Bucks han descrito como una hiperextensión de la rodilla izquierda y una contusión ósea.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Mejía se corona en el San Luis Open 2026
    Mejía se corona en el San Luis Open 2026

    Mejía se corona en el San Luis Open 2026

    SLP

    Romario Ventura

    Vence a Duckworth en dos sets

    Gabriela Jaquez gana campeonato NCAA y destaca en UCLA
    Gabriela Jaquez gana campeonato NCAA y destaca en UCLA

    Gabriela Jaquez gana campeonato NCAA y destaca en UCLA

    SLP

    El Universal

    Tras su éxito en la NCAA, Gabriela Jaquez se perfila hacia una carrera profesional en la WNBA.

    Jackson Merrill impulsa victoria de Padres sobre Medias Rojas en Boston
    Jackson Merrill impulsa victoria de Padres sobre Medias Rojas en Boston

    Jackson Merrill impulsa victoria de Padres sobre Medias Rojas en Boston

    SLP

    AP

    San Diego remontó un déficit de cuatro carreras para imponerse a Medias Rojas en Fenway Park.

    Rays Tampa Bay vencen a Mellizos con jonrón de Richie Palacios
    Rays Tampa Bay vencen a Mellizos con jonrón de Richie Palacios

    Rays Tampa Bay vencen a Mellizos con jonrón de Richie Palacios

    SLP

    AP

    Junior Caminero aportó un jonrón y una base por bolas con bases llenas para impulsar carreras.