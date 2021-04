En el futuro me gustaría jugar en México: Charlyn Corral

Charlyn Corral lo tiene claro, cuando llegue el momento de decirle adiós al futbol europeo, quiere jugar en la Liga MX Femenil.

La mexicana considera que llegar al balompié mexicano sería de gran ayudar tanto para su carrera como para la de sus compañeras en nuestro país, e incluso para la propia liga.

"Lo he dicho antes, jugar en México es algo que me gustaría, que me vea la gente, que mi familia me vea cada semana. Ojalá se pueda dar, quiero dejar mi legado y ayudar a crecer la liga", señaló la delantera del Atlético de Madrid Femenino.

Corral se recupera de una lesión que la ha dejado por un largo tiempo fuera de actividad con su equipo en España. La atacante tricolor ha cumplido ya seis meses de la operación a la que se sometió en la rodilla izquierda.

"Pasé días duros, ya son seis meses de la operación, ya trabajo en campo, voy bien, hago velocidad, conducción. La lesión ha sido muy dura, pero llegó en un momento donde estoy más madura", mencionó.

Charlyn sabe que su recuperación se debe dar poco a poco y con paciencia. "Valoro el hecho de estar de nuevo en una cancha, soy realista con lo que tengo en este momento, vengo de muchos meses sin jugar. Es poco a poco, quiero tener confianza en la cancha de nuevo. La meta cercana es mi recuperación. Si tengo la oportunidad de volver a jugar y ayudar al equipo sería muy bueno".

"Me considero la cara del futbol femenil, la cara de la mujer, soy una mujer auténtica, a mi me da orgullo jugar acá (en España) y decir que así somos las mexicanas, tenemos esa chispa, somos inteligentes, trabajadoras, no nos conformamos. Me siento feliz con lo que he hecho, ha sido con el corazón, con el futbol he encontrado la forma de ayudar a muchas personas" agregó.