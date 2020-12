En el LAFC esperan al Cruz Azul que goleó a Pumas

En el LAFC esperan enfrentarse en contra del Cruz Azul que jugó contra Pumas.

Pero no el del juego donde fue goleado 4-0 por el Universidad Nacional, sino en donde ellos arrasaron con los auriazules.

El volante colombiano Edurard Atuesta es claro al decir que los cementeros no dejarán de ser peligrosos, a pesar de la crisis en la que han vivido en los últimos días.

"Cruz Azul sigue siendo de cuidado. Cambiaron de técnico, y eso algunos lo pueden ver como motivación, así que hay que estar preparado para todo, porque mucho dependerá cómo lleguen anímicamente", dijo.

Toda la tormenta que cayó sobre los cementeros, "también puede hacerlos reaccionar, sí, perdieron con Pumas 4-0, pero también le ganaron a esos Pumas 4-0, y es a ese equipo el que esperamos".

El jugar la eliminatoria a un solo partido, cambia todo: "Hoy el riesgo es mayor. En un solo un juego puede pasar cualquier cosa y no hay como componer un mal juego. Un error puede costar la clasificación".