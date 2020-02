En el mundo del futbol recuerdan y felicitan a Rafa Márquez por su cumpleaños

El 13 de febrero de 1979, fecha que el futbol mexicano debe tener muy presente. La fecha de nacimiento de Rafael Márquez Álvarez.

Defensa central, ídolo en Atlas, cinco veces mundialista y capitán con las Selección Mexicana. El "Káiser" nació en Zamora, Michoacán. Considerado uno de los mejores futbolistas que ha dado el país y referente del futbol en el viejo continente.

Jugó para el Mónaco, quien lo felicitó hoy desde su cuenta de Twiter.

También fue al Barcelona, NY Red Bulls, Club León, Hellas Verona y en su amado Atlas, donde se retiró en clubes.

Su paso por el Barcelona, dejó una huella no sólo en la de los aficionados culés, sino en otros futbolistas considerados estrellas mundiales de este deporte.

Uno de ellos, Ronaldinho, alguna vez el exjugador brasileño señaló para ESPN que "Márquez, un fenómeno, una tranquilidad y una calidad fuera de lo normal. He tenido el placer de jugar con él".

El mismo Pep Guardiola señaló: "Uno de los centrales más talentosos y competitivos de las últimas dos décadas. Y de la historia del FC Barcelona".

Incluso su pareja defensiva, Carles Puyol, mencionó: "He tenido la suerte de jugar con él y ha sido una de las mejores parejas defensivas que he encontrado, es una gran persona".

Otro futbolista que habló del trabajo de Rafa fue Yaya Touré en un programa de Sky Sports: "Si quieren recordarlo vayan a YouTube, busquen Rafael Márquez, el número 4 del Barcelona. ¡Qué defensor! Era 10 veces mejor que Piqué, un estilo similar pero era 10 veces mejor. Créanme. Era muy bueno".

Desde que nació en el @atlasfc era fuera de serie. Dio el salto muy joven al @AS_Monaco_ES y se inmortalizó con el @FCBarcelona



Mundialista mexicano como nadie, nos dió atrás la seguridad que no hemos vuelto a encontrar.



Felicidades, @RafaMarquezMX pic.twitter.com/DcIsPFgZEb — Fco Javier González (@FJG_TD) February 13, 2020