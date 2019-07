En el Standard aseguran que "Memo" Ochoa no es profesional

El presidente del Standard de Bélgica, Alexandre Grosjean, señaló de "poco profesional" a Guillermo Ochoa.

Esto, debido a que el portero mexicano no se presentó al inicio de los entrenamientos del equipo. "No es muy profesional, un jugador profesional tiene que cumplir con sus obligaciones, tenía que estar aquí, pero ya lo arreglaremos internamente, es una pena que esto pase", dijo el directivo a medios locales.

A mediados de mayo, el también mundialista con la Selección Mexicana, expresó que dejaría las filas del Standard debido a que el club no le ofreció renovación a pesar de que tiene aún un año de contrato.

"Su agente [Eduardo Berlanga] nos dijo recién esta mañana [de domingo] que Guillermo no iba a llegar como habíamos acordado, nos habló de un problema de visado para su hija y que eso le impidió regresar a Bélgica", señaló el presidente del club.

Según el acuerdo entre el club y Memo, el guardameta saldría libre si encontraba alguna oferta que interesara a ambas partes, por el momento, no ha llegado nada a las oficinas del Standard.