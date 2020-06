En FMF nos enteramos por los medios de la mudanza de Monarcas: Yon de Luisa

Tal vez no es una declaración que se espere por parte del Presidente de la Federación Mexicana de Futbol, pero la dio. Yon de Luisa aseguró que fue mediante los medios de comunicación que se enteró de la mudanza de Monarcas Morelia a Mazatlán.

"En Federación nos fuimos enterando por los medios sobre la mudanza, hasta que en esta semana supimos que llegó la información a Liga MX y a un servidor también fui copiado en el documento, y ya con el comunicado de Morelia lo confirmamos", declaró el directivo en entrevista para ESPN.

Asimismo, explicó que desconoce la forma en la que se les avisó a los jugadores que dejarían de jugar en suelo purépecha.

"Desconozco la comunicación ente directivas y jugadores. Yo he visto por los medios de comunicación que algunos jugadores ya están en Mazatlán buscando escuelas, casas, etc", señaló.

Sobre la opción de crecer a 20 equipos la Liga MX, De Luisa dejó abierta la puerta para dos nuevos proyectos; sin embargo, considera que es complicado.

"Lo importante es soldificar los 18 proyectos que se tienen. Me parece que con todo lo que estamos viviendo no es un buen momento para pensar en cómo vamos a crecer. Será difícil, pero si alguien tiene las herramientas para mantener un proyecto a largo plazo, adelante", declaró.