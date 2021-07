En la FMF hay molestia por agresiones a los jugadores mexicanos

México.- La Federación Mexicana de Futbol hará un serio reclamo a la Concacaf, por las agresiones que han existido hacia jugadores de clubes mexicanos y la Selección Mexicana, en torneos de esta confederación.

Yon de Luisa, presidente del organismo, dijo que se dará un serio golpe en la mesa pidiendo una explicación por el comportamiento del árbitro del juego ante Trinidad y Tobago.

"No es la primera vez que sucede, pasó en la Liga de Campeones de Clubes, pasó en la Liga de Naciones y ahora aquí. No vamos a pedir la inhabilitación de los jugadores de Trinidad, pero sí una explicación de qué sucedió con el árbitro y con los que estaban arriba. Por qué no se revisó si tuvieron siete minutos para hacerlo y cuando se da un empujón por la espalda es imposible que se puedan meter las manos".

Hirving Lozano estará una semana más en Dallas, para de ahí irse a Napoli.