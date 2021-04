"En Liguilla no queremos mama...", exigen aficionados de Cruz Azul durante manifestación en La Noria

Los aficionados del Cruz Azul no quieren más decepciones en la Liguilla, como ha sucedido en los recientes años, sobre todo, el torneo pasado.

Un puñado de fanáticos del club asistió esta mañana a La Noria y presentaron algunas pancartas, en las cuales exigió: "En la Liguilla no queremos mamadas" y "Las leyendas no se venden".

También, aseguró que "El enem1go está en cas4", una referencia a la goleada recibida en diciembre de 2020 en Ciudad Universitaria, un resultado sorpresivo ante los Pumas (4-0), que provocó la eliminación de los cementeros previo a la final del Guardianes. Sin embargo, también podría ser un golpe para Jesús Corona y Julio César Domínguez, quienes portan esos dorsales (1 y 4) y han sido señalados como muy cercanos a Guillermo Álvarez, prófugo de la justicia.

Y es que el Cruz Azul está en su mejor momento, con 13 partidos sin perder en la Liga MX, empató el récord de victorias (12) consecutivas en el futbol mexicano y está a dos partidos de amarrar el liderato previo a la fase de eliminación directa.

Después de reconciliarse con la afición, que los abucheó y les aventó huevos, ahora los apoya en el hotel de concentración, aunque todavía una sección de la fanaticada le recordó al club no caerse en el momento clave.