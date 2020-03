En México no le han dado importancia al Coronavirus: Jesús Molina

El coronavirus ya ha afectado las principales ligas y deportes alrededor del mundo, pero en México hasta el momento las aguas parecen correr de forma tranquila, a pesar de no ser lo mejor.

El capitán del Guadalajara, Jesús Molina, cree que no se han tomado las medidas adecuadas y pertinentes para prevenir el brote del virus. El contención incluso percibe una atención mínima al problema en México.

"Es algo que alerta cada vez más, conforme pasan los días, las semanas, es un tema de preocupación, obviamente tengo familia, no solamente aquí en Guadalajara, en todas partes del mundo. Es un tema del que hay que estar pendiente, hay que cuidarnos, tomar las medidas necesarias para que no se contagie. Yo creo que como país tenemos que darle un poquito de seriedad a esto, porque sí es algo que se está saliendo de las manos de todos y sobretodo acá en México creo que no le hemos dado la importancia necesaria".

Para la jornada 10, la Liga MX ya implementó ciertas acciones que deberán acatar los jugadores. Molina ve complicado que puedan llevarse a cabo al cien por ciento, pero al tratarse de salud, harán lo posible por cumplirlas.

"La liga ya tomó precauciones en este sentido. No saludar de mano en el protocolo, tener el mínimo contacto con el rival o con el mismo compañero, eso va a ser complicado porque somos muy de abrazarnos y saludarnos, tenemos amigos en otros equipos. Pero esto implica tu salud, hay que tomar muy bien esas recomendaciones".