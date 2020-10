"En México se burlan de mis logros", señala Alan Pulido

Alan Pulido fue la figura del Sporting Kansas City en la reciente jornada de la MLS, algo que ha repetido en algunas ocasiones al ser clave para los triunfos de su equipo, acciones que le provocaron un llamado a la última convocatoria con la Selección Mexicana para enfrentar a Holanda y Argelia.

Actualmente cuenta con siete goles y es el mejor futbolista mexicano en la Major League Soccer, por encima de Carlos Vela y ni se diga de Javier "Chicharito" Hernández. A pesar del momento protagónico que vive, son pocos los reflectores que tiene, incluso, llega a pensar que su carrera es menospreciada en el país.

"En México parece algo de risa todo lo que logro. Lo han minimizado y me causa risa. Las cosas que he hecho en lo personal si lo hace otro jugador se lo alaban más. Pero tranquilo me mantengo en mi posición firme. Son metas personales y de equipo.

"A donde llego se me ha cumplido y me enfoco en eso. Se presenta el regresar a Selección viene otro llamado ojalá pueda estar ahí. Trabajo para estar en los primeros lugares", manifestó Pulido en conferencia de prensa.

El exdelantero de Tigres y de Chivas, no se explica cómo en México no voltean a ver lo que ha hecho en la MLS, situación que no lo desconcentra ya que está enfocado en cumplir con el Sporting Kansas City y llamar la atención de Gerardo Martino con el equipo nacional.

"Ya pasó mucho de Tigres, quedé campeón con Chivas ya han pasado diferentes cosas y sinceramente son cosas que no me sacan del camino por el que voy. Continuó por mis objetivos claros.

"Cumplir las expectativas acá y la mentalidad ganadora que siempre he tenido, trabajar día a día para estar en buen momento es lo que me está dando. Si cualquier otro mexicano hiciera lo que estoy consiguiendo tendría otro impacto. Lo digo un poco de broma, no es personal ni nada, continúo con los objetivos", señaló en conferencia de prensa virtual.

Pulido no había podido disfrutar de una convocatoria hasta que el "Tata" Martino decidió contemplarlo para la fecha FIFA pasada, situación que lo motivó a dar más en su club para seguir defendiendo la playera nacional.

"La verdad contento porque lo dije que iba a trabajar para regresar a Selección. Me sentí contento de representar a mi país. La verdad fueron partidos importantes de mucho nivel donde no me tocó tanta participación pero lo que me tocó lo hice de buena manera, no debo bajar los brazos seguir trabajando y van a seguir los llamados".