En mi equipo siempre estaría "Chicharito": Miguel Herrera

Para Miguel Herrera, técnico de los Tigres y exentrenador de la Selección Mexicana, Javier Hernández siempre estaría en su lista. Pase lo que pase.

En declaraciones al programa CXDeportiva, el Piojo alabó el llamado de Rogelio Funes Mori de parte de Gerardo Martino pero se mostró extrañado por la ausencia del "Chicharito".

"Funes Mori se me hace un jugador elegible y que aportará", dijo de entrada, pero "yo, yo, Miguel Herrera, pondría a 'Chicharito' en la lista".

Herrera no está enterado de las posibles diferencias que hay entre Martino y Hernández, pero tiene al delantero entre sus jugadores preferidos: "No sé a ciencia cierta qué esté pasando. En lo deportivo, Javier cayó en un bache, como siempre le pasa a todos los delanteros, a veces les falta los goles, pero es un jugador que siempre está en la jugada, siempre está en donde la pelota va, porque siempre sabe cómo llegar y cómo acomodar el cuerpo para rematarla. Siempre está presente".

Para resumir: "Es un jugador importante, es un hombre importante para México, yo siempre lo llamaría, pero yo no soy el técnico de la Selección".

Así que al final: "La decisión es de Martino, que creo ha acertado al llevar a un jugador tan importante como lo es Funes Mori".