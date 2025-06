En prórroga, Palmeiras elimina a Botafogo y avanza

Un golazo de Paulinho en el minuto 100 le dio este sábado el pase a los cuartos de final del Mundial de Clubes al Palmeiras, que doblegó por 1-0 en la prórroga al Botafogo para llevarse el cruce de octavos entre equipos brasileños.



El 'Verdao', que no vencía al Botafogo desde noviembre de 2023, dominó un encuentro espeso y de poco brillo ofensivo y tuvo que esperar hasta el tiempo extra para sentenciar su pase a cuartos, donde se medirá al ganador del Benfica-Chelsea.



Por su parte, el Botafogo, vigente campeón de la Copa Libertadores, se despidió del torneo con una actuación muy conservadora y decepcionante tras haber sido uno de los protagonistas de la fase de grupos con su sorprendente triunfo por 1-0 ante el Paris Saint-Germain.



El Lincoln Financial Field, el hogar de los Philadelphia Eagles de la NFL, se convirtió este sábado en una colorida fiesta del fútbol brasileño con 33.657 aficionados en las gradas para un partido disputado al mediodía de un soleado y agradable día en Filadelfia (Pensilvania, EE.UU.).



Tanto Abel Ferreira como Renato Paiva, técnicos del Palmeiras y el Botafogo, respectivamente, esperaban un partido físico, tenso y táctico y en el minuto 3 ya se vio la primera amarilla: Alexander Barboza, tras una dura entrada a Richard Ríos.



Con un activo Vitor Roque en la punta, el Palmeiras tomó la iniciativa en el arranque y disfrutó de la primera ocasión clara con un preciso centro desde la izquierda de Joaquín Piquerez que se paseó por el corazón del área sin encontrar rematador.



También Estevao, la perla brasileña de 18 años del Palmeiras que ya ha sellado su traspaso al Chelsea, comenzó a aparecer por el costado zurdo.



En cambio, el Botafogo, con Danilo en lugar del sancionado Gregore en el eje, apenas dio señales de vida en ataque. Demasiado refugiado atrás, el equipo de Río de Janeiro solo encontró algo de fluidez al borde del intermedio.



Pero precisamente en el descuento fue cuando el Palmeiras tuvo su mejor opción de gol con un soberbio disparo del colombiano Ríos que no encontró la escuadra por poco.



Sin goles al descanso, el Botafogo regresó dormido del vestuario y Estevao estuvo muy cerca de despertarle con un jarro de agua fría. El extremo izquierdo, con mucho picante y desborde, probó los reflejos de John Victor y llegó a mandar después el balón a la red pero la jugada fue anulada por fuera de juego.



Al ritmo del descaro de Estevao, Vitor Roque también se animó con un intento de chilena. El Palmeiras parecía cada vez más cerca de abrir la lata ante un Botafogo inoperante.



Sin embargo, Ferreira sorprendió en el 63 retirando a sus dos mejores jugadores hasta el momento, ya que Estevao y Vítor Roque dejaron sus puestos a Paulinho y Luighi



También Paiva agitó la coctelera con cambios pero el Botafogo seguía a merced del Palmeiras, que volvió a quedarse con la miel en los labios tras un cabezazo de Mauricio que rechazó John Victor con una enorme intervención.



Pero por mucho que lo intentó el Palmeiras, el encuentro se fue a la prórroga sin goles en el marcador.



Entonces apareció el héroe de la tarde: Paulinho. El delantero encaró en el pico del área y recortó con pericia hacia dentro ante la pasiva defensa del Botafoco, lo que le dejó de cara a portería para marcar con un fino y colocado disparo con la izquierda.



El 1-0 fue el justo premio para un Palmeiras que había llevado el peso del encuentro frente a un Botafogo que, de repente, tenía toda la prisa del mundo.



Obligado a dar un paso adelante, el Botafogo inicio un asedio a la desesperada y acarició el empate por medio de Artur y Vitinha.



Pero el Palmeiras, pese a jugar con diez desde el 116 por la expulsión por doble amarilla de Gustavo Gómez, resistió y se sacó el billete a cuartos.



- Ficha técnica



1. Palmeiras: Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Joaquín Piquerez; Allan (Mayke, m. 71), Emiliano Martínez (Aníbal Moreno, m. 90); Estevao (Paulinho, m. 63; Micael, m. 103), Richard Ríos, Mauricio (Facundo Torres, m. 85); Vitor Roque (Luighi, m. 63).



Entrenador: Abel Ferreira.



0. Botafogo: John Victor; Vitinho, Jair Cunha (Kaio Pantaleao, m. 83), Alexander Barboza, Alex Telles (Cuiabano, m. 66); Danilo (Newton, m. 83); Allan (Álvaro Montoro, m. 66), Marlon Freitas (Arthur Cabral, m. 102); Artur, Igor Jesus y Jefferson Savarino (Joaquín Correa, m. 71).



Entrenador: Renato Paiva.



Goles: 1-0, m. 100: Paulinho.



Árbitro: François Letexier (FRA). Expulsó por doble amarilla a Gómez. Amonestó a Piquerez, Estevao, Moreno y Weverton en el Palmeiras y a Barboza, Telles, Artur, Newton, Marçal y Montoro en el Botafogo.



Incidencias: partido correspondiente a los octavos de final del Mundial de Clubes de la FIFA disputado en el Lincoln Financial Field de Filadelfia (Pensilvania, EE.UU.) ante 33.657 espectadores.