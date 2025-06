Entérate | La agenda del sábado en Mundial de Clubes

Este continúa la actividad del Mundial de Clubes con los primeros dos partidos de los octavos de final, donde chocarán cuatro gigantes de CONMEBOL y de UEFA como Palmeiras, Botafogo, Chelsea y Benfica.

Primero, en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, los equipos brasileños van a medirse por un lugar dentro de los ocho mejores del mundo.

El verdao llegó a esta instancia después de terminar como líder invicto del grupo A con empates con Porto y el Inter Miami y un triunfo sobre el Al Ahly. Por su parte, el albinegro, a pesar de haber perdido su último partido contra el Atlético de Madrid, tomó el segundo lugar del grupo B con triunfo sobre Seattle Sounders y la sorpresiva victoria frente al París Saint-Germain.

Más tarde, en el Bank of America Stadium de Carolina del Norte, el Benfica y el Chelsea van a reeditar la final de la Europa League del 2012-13. Por un lado, los portugueses fueron el segundo lugar de un complicado grupo C junto al Bayern Múnich, Boca Juniors y Auckland City. Por su parte, los londinenses tomaron el liderato de un grupo D integrado por otros equipos como Flamengo, LAFC y el Esperance de Tunis.

A continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver EN VIVO los octavos de final este sábado.

¿Cuándo serán los Octavos de Final del Mundial de Clubes?

Sábado, 28 de junio

Palmeiras vs Botafogo | 10:00 A.M.

Benfica vs Chelsea | 14:00 P.M.

*Horarios en tiempo del centro de México. Transmisión por la señal de DAZN.