En Pumas, molestos por el arbitraje de José Peñaloza

Tras la caída en casa y contra los Tigres (0-1), en Pumas quedaron dudas en el arbitraje de José Peñaloza y el uso del VAR. "Ya que eso lo digan otras personas, pero si nos van a dar pláticas del VAR y de muchas cosas, pero los mismos árbitros no se saben las reglas", criticó Andrés Iniestra, mediocampista de los auriazules.

De igual modo, su compañero Víctor Malcorra recriminó que se expulsara a Jeison Angulo y no a otros elementos como Eduardo Vargas, que en una jugada le propinó una fuerte entrada al cantera Idekel Domínguez.

"Recién vimos la jugada, sobre todo a Idekel que le pega primero a la pelota y Vargas llega con el planchazo... pero no es excusa, jugamos contra un gran equipo, ellos tuvieron una buena situación y la hicieron que fue la última", analizó el atacante de los Pumas.

Incluso, desde el banquillo de los capitalinos, el español Miguel González señaló que "he visto muchos partidos de Tigres, que nadie tuteaba o jugaba a ese nivel contra ellos, tiene muy buenos futbolistas, de gran capacidad. Por acciones defensivas, por errores nuestros del remate, por acierto del rival y porque el VAR se ha agripado un poco también, pero hemos estado bien".