En Pumas piden el regreso de México a la Conmebol

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 15 (EL UNIVERSAL).- Santiago Trigos debutó con los Pumas el 20 de febrero de 2022, en un partido ante el Atlas, pero en poco tiempo ha mostrado cosas interesantes en el medio campo auriazul.

El nivel mostrado a sus 20 años lo catapultó a ser sparring de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022, done el Tricolor fracasó al quedar en Fase de Grupos.

Ante el duro golpe, el universitario pide que rumbo al Mundial de 2026, la FMF y el futbol mexicano se una para obtener grandes resultados. "Al no haber eliminatorias, la Selección, la FMF, toda la liga en general, tenemos que hacer un trabajo importante durante estos cuatro años para el Mundial 2026. Tener partidos importantes que nos hagan competir al máximo", aseveró Trigos en conferencia.

México no jugará eliminatorias de Concacaf, ya que será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

"Muy bueno (volver a Conmebol). No recuerdo cuántas Copas América van sin México. Hay potencias mundiales y nos va a servir. Podría ser la Libertadores que sería bueno para el futbol mexicano", agregó el juvenil.

Jorge Ruvalcaba, agradecido con la experiencia

"Creo que fue una bonita experiencia para los dos. Aprender de los mejores ayuda muchísimo, la pasamos muy bien. Todos los de la mayor nos trataron muy bien", comentó por su parte Jorge Ruvalcaba.

Santiago Trigos respaldó al "Tata" Martino

Santiago Trigos, elemento de los Pumas, habló sobre su experiencia en Qatar 2022 y cómo fue trabajar con Gerardo "Tata" Martino.

"El ´Tata´ es un técnico con gran trayectoria mundial, es un gran técnico, nos enseñó mucho, es quien nos llamó y es un entrenador que trabaja muy bien y siempre nos exigieron", declaró.