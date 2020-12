En Pumas reiteran a la afición que no asista al Olímpico de CU

Juan Pablo Vigón, volante de los Pumas, ha pedido a la afición universitaria que no se acerque al estadio Olímpico Universitario a la llegada del autobús del equipo la noche de la gran final.

Se ha vuelto una costumbre que el público felino se haga presente a la llegada de los equipos, reuniéndose sin tomar medidas de sanidad necesarias en este tiempo de pandemia.

"Agradezco el apoyo, en verdad pero nos toca guardarnos", dice el volante.

Es algo que duele, dice, "me encantaría, te imaginas cómo se hubiera visto el estadio lleno en el juego pasado [contra Cruz Azul], pero la pandemia es algo dedicado y muy grave. Me he dado cuenta de la gran afición que tiene Pumas, y reitero, nos duele no tenerlos, pero no es el momento de juntarnos en masa".

Y ratificó: "Hay que cuidarnos ahora, pero que tengan la seguridad que nos vamos a morir en la raya por ellos".