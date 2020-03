En Querétaro hay ajuste de salarios debido a COVID-19

En el conjunto de Gallos Blancos de Querétaro existió un ajuste en salarios de jugadores y cuerpo técnico debido a que hay inactividad en el torneo Clausura 2020 de la Liga MX a causa del COVID-19.





El director técnico Víctor Manuel Vucetich dejó en claro que no se trató de alguna reducción al salario, sólo en estos momentos se pagará cierta cantidad y una vez que todo vuelva a la normalidad las ganancias serán a lo establecido en el contrato.





"Con nosotros hubo una práctica, no es reducción, sino que ahorita nos van a pagar ciertos porcentajes para que después que se reajuste todo esto, vuelva a cubrirse la actividad que está en el contrato", comentó el timonel.





En declaraciones para el diario Marca, el estratega de los emplumados entiende que por lo que se vive en la actualidad con la pandemia del coronavirus es importante que haya acuerdos con la directiva.





"Entonces en este momento se va a buscar un punto de equilibrio. Para mí suena lógico porque estamos parados, la gente no tiene ingresos y creo que tenemos que tener congruencia", señaló Vucetich.





Descartó conocer la reanudación de la competencia pues las autoridades de la Liga MX no lo han decidido. Sin embargo, es importante que primero se supere el coronavirus para pensar en el deporte.





"No ha habido ningún adelanto de cuando va a empezar. Estamos hablando y dependiendo de cómo se vaya dando la circunstancia del país, me imagino que se hablara ese panorama, pero mientras tanto el panorama es oscuro todavía. No hay que moverse, seguimos con la contingencia como está", comentó.





Gallos Blancos de Querétaro se quedó con 14 unidades en el décimo segundo escalón de la tabla luego de la suspensión de la máxima categoría del futbol mexicano por el COVID-19.