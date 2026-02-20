En SL, próxima fecha del Off Road

El municipio de Villa de Pozos será sede este sábado 21 de febrero de la quinta fecha del Campeonato Nacional de Off Road Lady´s Race, certamen exclusivo para mujeres que continúa consolidándose como uno de los seriales más importantes del automovilismo todoterreno en el país.

El evento, organizado por Lady´s Race, reunirá a 20 vehículos tubulares distribuidos en distintas categorías, cuyos equipos buscarán la victoria en el circuito trazado sobre la Avenida Bosque de las Flores y el Libramiento Oriente, en territorio poceño.

La competencia contará con participación de pilotos provenientes de Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Aguascalientes y San Luis Potosí, reafirmando el carácter nacional del campeonato y su crecimiento en convocatoria.

La presentación oficial estuvieron presentes las pilotos Monserrat de la Rosa, Paulina Torres, Diana Hernández y Evelin Aranda, quienes destacaron la importancia de contar con espacios exclusivos para el desarrollo del talento femenil dentro del deporte motor.

Las categorías en competencia serán: Clase Lady´s Jr.: para niñas menores de 16 años, quienes deberán competir acompañadas de un adulto. Clase Estándar: carros tubulares Clase 9 y vochos con motor 1600. Clase Modificada: vehículos tubulares de mayor cilindraje y modificaciones libres. Clase Libre: máxima categoría, abierta a cualquier auto tubular.