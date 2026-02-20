logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRAN FELICES!

Fotogalería

¡CELEBRAN FELICES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

En SL, próxima fecha del Off Road

Por Romario Ventura

Febrero 20, 2026 03:00 a.m.
A
En SL, próxima fecha del Off Road

El municipio de Villa de Pozos será sede este sábado 21 de febrero de la quinta fecha del Campeonato Nacional de Off Road Lady´s Race, certamen exclusivo para mujeres que continúa consolidándose como uno de los seriales más importantes del automovilismo todoterreno en el país.

El evento, organizado por Lady´s Race, reunirá a 20 vehículos tubulares distribuidos en distintas categorías, cuyos equipos buscarán la victoria en el circuito trazado sobre la Avenida Bosque de las Flores y el Libramiento Oriente, en territorio poceño.

La competencia contará con participación de pilotos provenientes de Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Aguascalientes y San Luis Potosí, reafirmando el carácter nacional del campeonato y su crecimiento en convocatoria.

La presentación oficial estuvieron presentes las pilotos Monserrat de la Rosa, Paulina Torres, Diana Hernández y Evelin Aranda, quienes destacaron la importancia de contar con espacios exclusivos para el desarrollo del talento femenil dentro del deporte motor.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las categorías en competencia serán: Clase Lady´s Jr.: para niñas menores de 16 años, quienes deberán competir acompañadas de un adulto. Clase Estándar: carros tubulares Clase 9 y vochos con motor 1600. Clase Modificada: vehículos tubulares de mayor cilindraje y modificaciones libres. Clase Libre: máxima categoría, abierta a cualquier auto tubular.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tribunal marroquí condena a 19 aficionados por vandalismo en final
Tribunal marroquí condena a 19 aficionados por vandalismo en final

Tribunal marroquí condena a 19 aficionados por vandalismo en final

SLP

AP

Los acusados, en su mayoría senegaleses, fueron detenidos tras intentar irrumpir en el campo de juego.

Rommel Pacheco anuncia plan anual de alto rendimiento 2026
Rommel Pacheco anuncia plan anual de alto rendimiento 2026

Rommel Pacheco anuncia plan anual de alto rendimiento 2026

SLP

El Universal

El fondo Misión País será financiado por iniciativa privada con estímulo fiscal EFIDEPORTE.

Estados Unidos gana oro en hockey femenino en Milán 2026
Estados Unidos gana oro en hockey femenino en Milán 2026

Estados Unidos gana oro en hockey femenino en Milán 2026

SLP

AP

Megan Keller anotó el gol decisivo en tiempo extra para que Estados Unidos se coronara campeón olímpico.

Bob Melvin regresa a los Atléticos como asistente especial
Bob Melvin regresa a los Atléticos como asistente especial

Bob Melvin regresa a los Atléticos como asistente especial

SLP

El Universal

El veterano mánager Bob Melvin vuelve a Atléticos tras dirigir equipos en San Diego y San Francisco.