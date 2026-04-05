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Encadena León 2da. victoria con Gandolfi

Por El Universal

Abril 05, 2026 03:00 a.m.
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Encadena León 2da. victoria con Gandolfi

CIUDAD DE MÉXICO.- León empieza a creer y, cuando eso pasa, el Nou Camp vibra distinto. La Fiera derrotó 2-0 al Atlas en la Jornada 13 del Clausura 2026 para sumar su segunda victoria consecutiva bajo el mando de Javier Gandolfi y, de paso, dejar en claro que se toma muy en serio su resurrección.

El contexto pintaba interesante: Atlas llegó como sexto de la tabla con 18 puntos, mientras León, en el puesto 12 con 13 unidades, buscaba dar pasos importantes para salir del bache.

Al 13´, Díber Cambindo apareció como depredador del área. El delantero definió solo y sin problema en el corazón del área tras un contragolpe bien armado. Gol y rugido. León pegó primero y empezó a manejar el ritmo.

Atlas intentó responder, pero entre fallas propias y un Óscar García atento bajo los tres palos, sus opciones se diluyeron. Para colmo, al 39´, Jorge Rodríguez vio la tarjeta roja tras una falta fuerte. Ahí, el partido se inclinó, definitivamente.

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Con superioridad numérica, León tomó el control del partido en el complemento. Generó llegadas, insistió por las bandas y encontró en Camilo Vargas al principal obstáculo.

El arquero rojinegro evitó una goleada temprana con varias atajadas, mientras Atlas resistía como podía los embates.

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