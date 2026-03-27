Encamina Gyökeres gane de Suecia ante Ucrania

VALENCIA, España.- Viktor Gyökeres consiguió un triplete para llevar a Suecia a superar a Ucrania 3-1 pese a no haber marcado con su selección desde 2024. Hasta el jueves, Gyökeres no había anotado y Suecia no había ganado en una pésima fase de grupos.

El partido se jugó en España. Ucrania no ha sido anfitriona de partidos internacionales desde la invasión rusa de 2022.

"Viktor Gyökeres marcó la diferencia esta noche", dijo el técnico ucraniano Serhiy Rebrov. "Mostró su calidad y probó que es uno de los mejores delanteros en Europa".

Suecia enfrentará a Polonia después de que Robert Lewandowski, de 37 años, prodigó un cabezazo crucial en una victoria de 2-1 sobre Albania, manteniendo viva la aspiración del delantero del Barcelona de llegar a un tercer Mundial.

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Albania se puso en ventaja por medio de Arber Hoxha justo antes del descanso tras un error defensivo de Polonia. El cabezazo de Lewandowski en un tiro de esquina puso a su equipo de vuelta en el partido antes de que el gol de Piotr Zielinski colocara a Polonia al frente.

Kosovo está a un partido de su primer Mundial tras remontar dos veces un gol en contra para dar la sorpresa ante Eslovaquia e imponerse por 4-3. Eso dejó pactado un repechaje con Turquía por un cupo al Mundial.

Gustav Isaksen anotó dos veces en dos minutos en la goleada de Dinamarca 4-0 sobre Macedonia del Norte.